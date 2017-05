Update vom 2. März 2017

HJC erweitert sein Angebot an Motorradhelmen im Comic-Look und bringt zwei neue Designs an den Start. Den HJC IS-17 mit integrierter Sonnenblende gibt es zukünftig im Deadpool-Design. Zudem ist das Fiberglasmodell HJC FG-ST in Zukunft im Ghost Rider-Look erhältlich.

Preise: