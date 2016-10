Nexx-Helme auf der INTERMOT 2016

Schicke Mützen aus Portugal

Der portugiesische Helm-Hersteller Nexx bietet die ganze Palette: Retro-Helme für die Cafe Racer-Szene, Jethelme sowie Integralhelme. Passendes an Visierformen und -farben steht ebenfalls bereit.

2013 überraschte der Nexx XR1.R im Test von zwölf Mittelklasse-Integralhelmen ab 150 Euro (MOTORRAD 6/2013). Das Fazit lautete damals: "Mit dem Nexx gibt es einen handfesten Überraschungssieger, der in der Praxis und auch im Labor fast durchweg Bestnoten sammelt und vollauf überzeugt - auch ohne Sonnenblende."

An dieser Stelle möchten wir euch die Nexx-Neuheiten für 2017 vorstellen: Unter der Flagge Nexx X.Garage bündelt der Helmhersteller Motorradhelme, die im derzeit heißbegehrten Retro-Stil kommen. Für den Jethelm X.G10 gibt es drei verschieden-farbige Helmschilder, die auch an den Integralhelm X.G100 passen. Zur Auswahl stehen für den X.G100 auch sechs getönte Visiere, die mit Leder eingefasst sind und seitlich per Druckknopf befestigt werden.

Wer's ganz ausgefallen mag: Den Integralhelm der X.Garage-Linie gibt es auch komplett mit mattschwarzem Kunstleder überzogen, den Jethelm mit einem Band aus Kunststoffpolster.

Der Nexx SX.100 ist der klassische Intergralhelm mit Sonnenblende. Das Visier ist für eine Pinlock-Linse vorbereitet, der Visierwechsel soll in unter acht Sekunden möglich und die Sonnenblende zuverlässig mit Handschuhen zu bedienen sein. Das alles, die Passform und die Schlagdämpfungswerte werden wir in einem ausführlichen Test prüfen.

Daten Nexx X.G100 (Herstellerangaben)

- X.MATRIX Schale (Multiaxiales Fiberglas, 3D Organische Texture, spezielle Aramidfasern und Carbon Verstärkung)

- ECE/22-05, DOT und NBR-7471:2001 geprüft

- Herausnehmbare Innenausstattung, waschbar

- Optional: Kinnwindabweiser

- Doppel-D Ring-Verschluss

- PC Lexan Visier 60% getönt inkl.

- Inkl. Helmschild

- Kinnbelüftung

- Verfügbare Größen: S – XL

- Ergo Padding System

- Gewicht: 1200g +/-50g

Daten Nexx X.G10 (Herstellerangaben)

- X.MATRIX Schale (Multiaxiales Fiberglas, 3D Organische Textur, spezielle Aramid-Fasern und Carbon Verstärkung)

- ECE/22-05, DOT und NBR-7471:2001 geprüft

- 3 Schalengrößen: XS – L, XL, XXL – 3XL

- X.MART Dry Gewebe

- Herausnehmbare Innenausstattung, waschbar

- Doppel-D Ring-Verschluss

- Vorbereitet für das Helmschild (nicht im Lieferumfang)

- Gewicht: 950g +/-50g



Daten Nexx SX.100 (Herstellerangaben)

- ATR Schale

- ECE/22-05, DOT und NBR-7471:2001 zertifiziert

- 2 Belüftungsöffnungen und 2 Entlüftungsöffnungen

- 3D geformte Polster, herausnehmbar und waschbar

- herausnehmbares Nackenpolster

- Anti-Noise Wangenpolster

- X-Mart Dry Gewebe

- Kinnwindabweiser

- Micrometrik-Ratschen-Verschluss

- PC Lexan Visier mit X-SWIFT Visierwechselsystem

- Visier für Pinlocklinse vorbereitet

- Sonnenblende, 80% getönt

- Herausnehmarer Atemschutz

- Vorbereitet für NEXX X-COM Intercom System

- Verfügbare Größen: XS – XXL