Dainese hat die Motor Bike Expo 2017 in Verona dafür genutzt, um einige neue Produkte vorzustellen. Passend zum derzeitigen Retro-Boom sollen sich die neu vorgestellten Lederjacken an alle Fahrer und Fahrerinnen wenden, die auf der Suche nach sportlichen Jacken sind, die sich auch für den alltäglichen Gebrauch eignen. Dabei wurde die Speciale-Kollektion in Zusammenarbeit mit dem Motorrad-Bastler Nicola "MrMartini" Martini entwickelt.

Die Preise für die neu vorgestellten Produkte von Dainese:

Dainese HF D1: 469,95 Euro

Dainese Lola D1 Lady: 469,95 Euro

Dainese Archivio D1: 599,95 Euro

Dainese Stripes D1: 479,95 Euro

Dainese Speciale Leather Jacket: 549,95 Euro

Dainese Speciale T-Shirt: 39,95 Euro

Dainese Speciale Sweatshirt: 79,95 Euro

Die neuen D1-Lederjacken von Dainese werden ab März 2017 erhältlich sein. Die Speciale-Kollektion folgt im April 2017.