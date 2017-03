Frischen Kraftstoff füllt man alle paar Hundert Kilometer nach und merkt wenig Unterschied - außer, dass z. B. die Tankwarnleuchte nicht mehr tankwarnleuchtet und der Geldbeutel ein bisschen gebeutelter wirkt. Warum sollte das bei frischen Motorradreifen anders sein - und für die gibt's nicht mal eine Warnleuchte?

Wie so oft im Leben gilt auch hier: Wer zuerst kommt, fährt zuerst. Und zwar in der Regel deutlich besser. "Meine neuen Reifen sind wie ein neues Leben" (oder so ähnlich) sang Jürgen Marcus einst.

Recht hatte er: Es gibt kaum eine effektivere Tuning-Maßnahme als einen frischen Satz MOTORRAD-Testsieger statt der alten Erstausrüster-Holzreifen, mit denen Sie schon seit Jahren durch die Gegend rollen. Probieren Sie’s einfach aus, es wirkt garantiert. Aber nicht zu lange warten, sonst sind die Pellen ausverkauft.





Auf die Plätze ...

Fertig?