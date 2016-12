Die Begeisterung über die Honda Africa Twin ist enorm. Doch so einig sich die Szene über die Qualitäten der Reiseenduro ist, so einhellig ist die Kritik an der Serienbereifung. Die Dunlop D 610 enttäuschen mit mäßiger Lenkpräzision und kippeligem Lenkverhalten. Ersatz tut not – und wird bei Dauertest-Maschinen in der Regel im Rahmen der Zwischenbilanz (voraussichtlich Anfang 2017) geprüft.

So lange wollte MOTORRAD nicht warten und zieht die Reifenempfehlung deshalb vor. Das Problem: Die Reifendimensionen der Honda (90/90-21, 150/70 R 18) beschränken die Auswahl erheblich. Derzeit bieten nur Originalausstatter Dunlop sowie Continental Alternativen an. Auf einen Test der eher offroadorientierten Heidenau K 60 Scout oder der Conti TKC 80 verzichten wir in diesem Fall. Diese Pneus werden mit dem – hoffentlich erweiterten – Reifenangebot für die Honda Africa Twin bei der Zwischenbilanz nachgeholt. Unsere Reifenempfehlung für Honda Africa Twin, Dimensionen: 90/90-21 und 150/70 R 18.