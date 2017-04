Michelin Power RS

Der Michelin Power RS ist nach Ansicht des Produktmanagers Pierre-Yves Formagne "der sportlichste straßenzugelassene Reifen, den wir je entwickelt haben". RS solle man auf Deutsch als "Rennsport" lesen, weshalb die Präsentation des Michelin Power RS auch auf einer Rennstrecke im Südspanischen Cartagena stattfand.

Nach einer halben Runde waren die Reifen warm genug für erste Erkenntnisse: Der Michelin Power RS ist ein brutal stabiler Reifen, und er baut beim heftigen Beschleunigen in Schräglage unglaublichen Grip auf. Sein Feedback rangiert ebenfalls auf hohem Niveau. Nur braucht er beim Einlenken und am Kurvenausgang etwas Nachdruck, beim Bremsen in Schräglage stellt er sich sogar deutlich auf - was als die größte Schwäche des Michelin Power RS ins Protokoll geht. Eine Lappalie angesichts seiner sonstigen Performance.