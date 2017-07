Aber nicht nur der neuen Motorrad-Modelle wegen lohnt sich die Teilnahme an den MOTORRAD Testrides – auch die Kurven Andalusiens versprechen Fahrspaß pur.

Abwechslungsreiche Tage erwarten die Teilnehmer bei den MOTORRAD-Testrides: Kurven in allen Variationen, fantastische Gebirge, faszinierende Städte, mildes Klima und spanische Lebensart. Das Ganze in Verbindung mit der Möglichkeit, zahlreiche aktuelle Modelle Probe zu fahren.



Sowohl bei den Herstellern als auch bei den Motorrad-Kategorien ist die Bandbreite groß: Funbikes, Allrounder, Sporttourer und Reiseenduros sind mit von der Partie. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Während der Touren werden die Motorräder durchgetauscht, so dass jeder Gelegenheit hat, alle zur Verfügung stehenden Maschinen zu testen.

Zugleich bieten die Testrides die Gelegenheit zur Saisonverlängerung in südlichen Gefilden. Die unbekannten, der Zivilisaton scheinbar entrückten Bergregionen machen das Hinterland der Costa del Sol zum perfekten Reiseziel für winterflüchtige Motorradler. Die Sierras de Ronda, de Almijara und wie sie alle heißen verführen mit straßenbautechnischen Leckerbissen. Und sie verwöhnen ganz nebenbei mit fantastischen Aussichten: aufs Meer, auf Gibraltar und bis nach Afrika.