Der Motorradtourismus ist laut Erhebungen des Allgemeinen Deutschen Automobil-Club e. V. (ADAC) in Deutschland ein Markt mit enormem Potenzial. Um den spezifischen Ansprüchen der Motorradfahrer gerecht zu werden, richten immer mehr Unterkünfte ihr Angebot auf sie aus. So auch das Victor's Seehotel Weingärtner am Bostalsee, das jüngst von ADAC Saarland e. V. und dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Saarland e.V. als "Motorradfreundlicher Hotel- und Gastronomiebetrieb" zertifiziert wurde.

Das Saarland bietet mit seiner abwechslungsreichen, ursprünglichen Landschaft und einem hervorragend ausgebauten Straßennetz ideale Tourenmöglichkeiten. Zur Orientierungshilfe für Motorradurlauber führen ADAC und seit einigen Jahren eine gemeinsame Zertifizierung durch. Zu den Kriterien gehören zum Beispiel sichere Motorrad-Stellplätze und Trockenmöglichkeiten für nasse Motorradbekleidung. Eine neutrale Kommission prüft die Kriterien vor Ort.