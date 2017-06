So ein Kunststoffpfleger ist meist kein Chemie-Hexenwerk. Man nehme etwas Silikonöl, das Kilo je nach Qualität für fünf bis 50 Euro, sorge für eine sprühfähige und halbwegs gut riechende Verbindung, an der das besagte ­Silikonöl nur noch mit rund zwei bis fünf ­Prozent beteiligt ist – und fertig ist ein vermeintliches Wundermittel, das sich locker für 20 bis 50 Euro pro Liter verscherbeln lässt. Mit etwas Werbe-Lyrik, in der zum Beispiel die Worte „Nano“ oder „Mikro“ vorkommen und in der vom „Eindringen in die Oberfläche“ die Rede ist, läuft die Sache noch besser. Nur nicht für den Kunden, denn an einer Billig-Mixtur hat man nicht lange Freude. Fahrzeugwäsche und Witterungseinflüsse machen dem oft ohnehin bescheiden Glanz früh den Garaus. Mit etwas mehr Mühe gemixte Rezepturen pflegen besser und halten länger. Welche das sein könnten, lesen Sie hier. Und die dürfen Sie auch kaufen, ohne mit Ihren Fahrzeugteilen zu sprechen.

Fazit: Die Schweizer spielen ansonsten recht oft in der obersten Pflegemittel-Liga, in diesem Fall kann das Produkt aber nicht wirklich überzeugen. Bereits der Sofort-Effekt ist enttäuschend, und danach kann’s auch nicht besser werden.

Fazit: In Sachen Sofort-Effekt etwas besser als die übrige mit „ausreichend“ beurteilte Konkurrenz, unterm Strich aber ebenfalls ein etwas enttäuschendes Produkt, das den hohen Erwartungen an den guten Markennamen nicht gerecht wird.

So testet MOTORRAD

Es kommt nicht oft vor, dass sich MOTORRAD-Redakteure dienstlich auf winterlichen Auto-Schrottplätzen herumtreiben. Diesmal schon. Und das war erst der Beginn eines sehr umfangreichen Tests.

Motorradteile? Zu kleinflächig, nicht gleichmäßig genug verwittert, also kaum vergleichbar. Materialmäßig nahezu Identisches fand sich aber beim Schrotti des Vertrauens: ein unlackierter, aus durchgefärbtem Kunststoff bestehender Frontstoßfänger eines Ford Fiesta, Baujahr 1996. Der landete grundgereinigt zusammen mit den Anfang Dezember im Großraum Stuttgart gekauften Testmustern im Labor der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG in Winnenden. Die Reinigungsgeräte-Profis rund um Laborleiter Frank Ritscher (Motorradfahrer, BMW R 1200 GS) sind schon seit vielen Jahren die Experten, wenn es in MOTORRAD-Tests um Chemie geht.

Der besagte Stoßfänger wurde segmentweise und nach Herstellervorgabe mit den Kunststoff-Pflegeprodukten ­behandelt und nach einer Stunde Ruhephase visuell und zur Verifizierung auch per Glanzgrad-Messgerät beurteilt. In zwei jeweils zehnminütigen, von einer einstündigen Trocknungsphase unterbrochenen Durchgängen mussten die Testflächen intensive Beregnung überstehen. Mit den Testprodukten behandelte ABS-Streifen badeten zudem in einem Behälter mit Norm-Testschmutz. Was hängen blieb, erlaubte Aussagen zur „Schmutzanhaftung“ und damit zur Wiederverschmutzungs-Neigung.

Den kompletten Produkttest mit der MOTORRAD-Endwertung gibt es in der kostenpflichtigen PDF.