Wenn Sie noch keine Heizgriffe am Motorrad haben, rüsten Sie welche nach. Ja, wir haben alle gern gelästert über die Komfortausstattung der weiß-blauen Motorräder. Früher. Da waren wir jung und laut.

Heute sind wir immer noch laut (vermutlich; wir hören's halt nicht mehr so gut ...), aber auch ein bisschen älter und kriegen kalte Finger. Dagegen hilft eine Griffheizung, bzw. dagegen helfen Heizgriffe.

In einem etwas zurückliegenden MOTORRAD-Vergleichstest von Nachrüst-Griffheizungen gab es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Preis und Qualität, solange man nicht an allerbilligste Fernost-Ware geriet. Die Hausmarken der üblichen Verdächtigen taugen in jedem Fall.

Wichtig: Mindestens zwei Heizstufen sollten wählbar sein. Gibt es nur "An" und "Aus", ist "An" erfahrungsgemäß entweder zu heiß oder zu kalt.

