Triumph Street Triple S, R und RS

Die Triumph Street Triple hat eine supersportliche Verwandte, das ist kein Geheimnis: Das Naked Bike und der Supersportler Daytona 675 teilen sich einige Komponenten. Für die 2017er-Triumph Street Triple trifft das mehr denn je zu, auch wenn für sie der aktuelle Sport-Dreizylinder durch eine auf 78 mm vergrößerte Bohrung und einen auf 53,4 mm erhöhten Hub auf 765 cm³ gebracht wurde. Folgt man den Triumph-Offiziellen, ist die 2017er-Triumph Street Triple näher mit der Daytona 675 verwandt als mit ihrer eigenen Vorgängerin.

Die drei Varianten der Triumph Street Triple heißen S, R und RS. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Peripherie, sondern schon im Motor selbst deutlich. Die S leistet 113 PS bei 11.250/min, die R 118 PS bei 12.000/min und die RS 123 PS bei 11.700/min. Diese unterschiedlichen Motorcharakteristiken entstehen nicht allein durch eine anders programmierte Elektronik, sondern durch den Einsatz modellspezifischer Teile wie Ansaugtrichter, Nockenwellen und sogar unterschiedlicher Kurbelwellen.

Den Leichtmetall-Brückenrahmen und das angeschraubte Heckteil aus zwei Alu-Gussteilen haben die drei Triumph-Street-Triple-Varianten gemeinsam, ebenso die gekrümmte Zweiarm-Schwinge; "Banenenschwinge" hat sich als Benennung dafür etabliert; Triumph nennt die Form "Gullwing", also "Seemöwe" - wohl in Anlehnung an deren Flügel. Interessanterweise ist sie ein Ergebnis der Euro4-Vorschrift, die nämlich einen größeren Auspuffsammler nötig machte. Um den unterzubringen, mussten die Entwickler Platz schaffen. Sie entwickelten für die Triumph Street Triple also die besagte Schwinge, die nebenbei eine höhere Steifigkeit gegen Längstorsion und eine höhere seitliche Flexibilität mitbringt, was wiederum der gestiegenen Leistung und den höheren erzielbaren Geschwindigkeiten Rechnung trägt.