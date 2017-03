Flach und lang. Die BMW K 1600 Bagger ist, salop gesagt, die Ami-Version unter den 1600er-Sechszylindermodellen aus München. Konsequent, den Schlitten dann auch dort vorzustellen. Denn, ob sich in Deutschland so viele BMW-Fahrer für dessen nicht eben traditionellen Look erwärmen, darf bezweifelt werden: Einem 60er-Jahre-Straßenkreuzer gleich fällt die Silhouette hinter dem gekappten Windschild nach hinten ab. Für das flache Ende wurde eigens das Rahmenheck modifiziert.