Die BMW HP4 Race hat’s gut – und ihre Entwickler hatten wahrscheinlich einen Heidenspaß. Denn sie schert sich nicht um Euro 4 oder irgendeine andere Norm – sie ist ausschließlich für die Rennstrecke konzipiert. Deshalb kommt sie ab Werk schon mit umgekehrtem Schaltschema – also, erster Gang oben, alle anderen werden per Tritt nach unten eingelegt. Diverse Ritzel und Kettenräder sind ebenfalls ab Werk dabei.

Die Details zum modifizierten Motor der BMW HP4 Race lesen Sie in MOTORRAD Ausgabe 10, ab 28. April 2017 am Kiosk oder als PDF zum Download hier:

Technische Daten

Motor:

Hubraum: 999 cm³

Bohrung/Hub: 80/49,7 mm

Leistung: 158/215 kW/PS (bei 13.900/min)

Max. Drehmoment: 120 Nm (bei 10.000/min)

Bauart: Wassergekühlter Reihenvierzylinder-Motor

Verdichtung/Kraftstoff: 13,7-13,9:1/min

Ventil/Gassteuerung: DOHC (double overhead camshaft), Ventilbetätigung über Einzelschlepphebel

Ventile pro Zylinder: 4

Ø Ein-/Auslass: 33,5/27,2 mm

Drosselklappendurchmesser: 48 mm

Kraftübertragung Getriebe:

Kupplung Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung, mechanisch betätigt

Getriebe Klauengeschaltetes 6-Gang-Rennsportgetriebe (EVO) mit Geradverzahnung (Gang 1, 2, 4, 5, 6 optimiert)

Primärübersetzung: 1,652

Übersetzung Gangstufen: I 2,388; II 2,000; III 1,727; IV 1,545; V 1,400; VI 1,291

Hinterradantrieb: Kette

Übersetzung: 2,647

Traktionskontrolle: DTC 15-stufig einstellbar

Motorbremse EBR: 15-stufig einstellbar

Fahrwerk:

Karbon-Monocoque-RTM-Rahmen mit Lenkkopfwinkel- und Schwingendrehpunkt-Verstellung, Motor mittragend

Radführung Vorderrad: Öhlins FGR 300 WSBK-Gabel, Zug- und Druckstufendämpfung einstellbar, Federvorspannung einstellbar, Öhlins Lenkungsdämpfer SD052 einstellbar, Schnellwechselsystem Vorderrad durch drehbare Gabelfüße bei montiertem Vorderradkotflügel (Bremssättel müssen zum Radwechsel nicht demontiert werden)

Radführung Hinterrad Aluminium-Unterzug-Zweiarmschwinge Öhlins TTX 36 GP Zentralfederbein, Zug- und Druckstufendämpfung einstellbar, Federvorspannung einstellbar, Federbeinanlenkpunkt oben einstellbar (0/3 mm), Federbeinumlenkung (Zugstrebenlänge) einstellbar, Auflageflächen für Raddistanzbuchse an Kettenspannern zur einfachen/handfreien Radmontage, Titan-Kettenspanner außen, innen Aluminium, CFK-Montageständer-Aufnahmen an Schwinge

Federweg vorne/hinten: 130/120 mm

Nachlauf: 102,5 mm (einstellbar von 95-112)

Radstand: 1.440 mm

Lenkkopfwinkel: 65,5° (einstellbar 0,0°, +-0,5°, +-1°)

Zugstrebe: 113 mm (einstellbar variabel +- 5mm)

Schwingenlänge: 604 mm

Gabelbrücken-offset: 30 mm (einstellbar 26 mm, 28 mm, 32 mm)

Räder: Karbon-Räder inkl. fest eingepressten Raddistanzbuchsen zur einfachen Radmontage

Felgenmaß vorne/hinten: 3,50 x 17" / 6,00 x 17"

Reifen vorne: 120/70 ZR 17 Pirelli Diabolo Superbike Slick SC2

Reifen hinten: 200/60 ZR 17 Pirelli Diabolo Superbike Slick SC2

Bremse vorne: Brembo Racing-Doppelscheibenbremse, T-gefloatete Racing-Bremsscheiben, Durchmesser 320 x 6,75 mm, 4-Kolben-Monoblock WSBK Festsattel GP4-PR mit Titankolben, Handbremspumpe Brembo Racing RCS19x18 inkl. verstellbarem Brembo Racing-Bremshebel, Brembo Racing-Kupplungshebel (ohne Kupplungsschalter)

Bremse hinten Brembo Racing-Einscheibenbremse, 4-Kolben WSBK Festsattel mit Titankolben, Bremsscheibendurchmesser 220 x 4,0 mm Fußrastenanlage Starre, aus Aluminium gefräste Fußrastenanlage, in 8 Positionen einstellbar

Maße und Gewichte:

Sitzhöhe bei Leergewicht: 816 mm (unterste Position), 831 mm (Auslieferzustand), 846 mm (höchste Position)

nutzbares Tankvolumen: 17,5 l; davon Reserve ca. 4 l

Trockengewicht: 146 kg

Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1): 171,4 kg

Serienausstattung (in Auszügen):

BMW Motorrad Race DTC (Dynamic Traction Control) +/-7; EBR (Engine Brake-Regelung) +/-7, 4 Fahrmodi (WET, INT, Dry1, Dry2), 2D Datarecording/Sticklogger/Laptiming/GPS, 2D Dashboard, 2D Datarecording vorbereitet für Federwegssensoren / Bremsdrucksensoren, Pit-Lane-Limiter, Launch Control, verstellbare Fußrastenanlage (8-fach), verstellbarer Lenker (Pfeilung), Gabelbrücke mit Offset-Einstellung (variabel per Beipack), Sitzhöhenverstellung, Lenkkopfwinkelverstellung (variabel per Beipack), Schwingendrehpunk-Verstellung (variabel per Beipack), HP4 Race Schaltassistent (Up/ Down), Schaltschema im Auslieferzustand bereits umgekehrt, WSBK Buttoneinheit, HP Race Brake lever guard, Sekundärübersetzung variabel per Beipack (Ritzel 15, 16, 17 / Kettenblatt 41, 42, 43, 44, 45).