Mit 145.032 Fahrzeuge verkaufte BMW 2016 mehr Motorräder und Maxi-Scooter als jemals zu vor. Das entspricht einem Plus von 5,9 Prozent. Damit erzielten die Bayern den sechsten Absatzrekord in Folge. Seit 2010 kann BMW-Motorrad somit rund 50 Prozent Zuwachs verzeichnen. Damit sieht sich die Marke auf einem guten Weg, das erklärte Absatzziel von 200.000 Fahrzeugen im Jahr 2020 zu erreichen.

Der Heimatmarkt bleibt der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt für BMW – Jedes sechste Motorrad bleibt in Deutschland. Rang zwei sichern sich die USA mit 13.730 Einheiten, knapp vor Frankreich mit 13.350 abgesetzten Fahrzeugen. Insgesamt läuft es gerade in Europa gut für den Konzern. Um 7,5 Prozent stieg der Absatz in Europa. Auch der chinesische Markt läuft besser. Mit 4.580 Einheiten konnte BMW-Motorrad die Auslieferungen gegenüber 2015 um gut 53 Prozent steigern.