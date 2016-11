BMW R nineT Modellpflege EICMA 2016

BMW R nineT auf der EICMA 2016

Luftgekühlter Bestseller

Für 2017 hat BMW den luftgekühlten Publikumsliebling BMW R nineT leicht überarbeitet. Die neue ist mit 15.200 Euro rund 300 Euro teurer als bisher.

BMW hat die notwendigen Änderungen durch die neue Abgasnorm Euro 4 gleich für einige Neuerungen an der BMW R nineT für das Modelljahr 2017 genutzt. So steht für den luftgekühlten Neo-Klassiker erstmals auch eine Traktionskontrolle (Automatic Stability Control, ASC) als Sonderausstattung ab Werk zur Verfügung. Die Vorderradführung in Form der aus dem Supersportler S 1000 RR entlehnten Upside-down-Gabel ist nun erstmals voll einstellbar, womit BMW einen der wenigen Kritikpunkte an der bisherigen R nineT beseitigen will.

Neue Farben für die BMW R nineT

Die beiden Rundinstrumente für Tacho und Drehzahlmesser sind etwas auseinander gerückt, was das Cockpit der neuen BMW R nineT noch klassischer erscheinen lassen soll. Ebenfalls neu sind die beiden neben „Blackstorm metallic“ als Sonderausstattung gegen Aufpreis angebotenen Lackierungen „Blackstorm metallic Vintage“ mit einer dicken gelb-schwarzen Startnummer 21 auf dem serienmäßigen Alutank und „Blueplanet metallic.“

Neuer Preis für die BMW R nineT

Unverändert blieben trotz neuem Euro 4-Mappings die Motordaten des luftgekühlten 1170 Kubik großen Boxers, nämlich 110 PS und 116 Nm. Angeboten werden soll die neue BMW R nineT zum Saisonstart 2017 für 15.200 Euro (plus Liefernebenkosten), was sie um 300 Euro teurer als bisher macht. Geliefert wird, laut BMW, ab Saisonstart 2017.

Technische Daten BMW R nineT Modelljahr 2016 Motor Zylinderzahl, Bauart 2, Boxermotor Bohrung/Hub 101,0 / 73,0 mm Hubraum 1170 cm³ Ventile pro Zylinder vier Ventile pro Zylinder Verdichtung 12,0 Leistung 81,0 kW (110,2 PS) bei 7750 /min Max. Drehmoment 119 Nm Zahl der Gänge Sechsganggetriebe Hinterradantrieb Kardan Fahrwerk, Räder, Bremsen Rahmen Tragender Motor-Getriebe-Verbund Federweg vorn/hinten 120 mm / 120 mm Reifen 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 Bremse vorn/hinten 320 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel ABS Ja Maße und Gewichte Radstand 1476 mm Lenkkopfwinkel 64,5 ° Nachlauf 103 mm Leergewicht vollgetankt k.A. Sitzhöhe k.A. Zulässiges Gesamtgewicht 430 kg Höchstgeschwindigkeit 217 km/h Preis Neupreis 14900 Euro