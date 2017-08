Custom-Elektro-Roller E-LisaBad

Keiner vor ihm hat in der Custom-Szene bisher einen Elektro-Roller umgebaut. „Aus gutem Grund“, werden manche sagen. Und trotzdem nicht wegschauen können – oder es gar nicht wollen. Denn der umgebaute BMW C evolution präsentiert sich selbstbewusst, versucht seinen Antrieb gar nicht erst zu verstecken, sondern stellt ihn richtiggehend zur Schau. „Ich habe eine extra Schulung bekommen, aber an die Elektrik bin ich trotzdem nicht rangegangen“, sagt Rolf Reick, gelernter Industriedesigner und Leiter einer Schule für Produktdesign und Multimedia.

Stattdessen hat er sich ausgiebig der Optik gewidmet: Der C evolution rollt nun ohne seine Originalverkleidung vor – tiefergelegt, starr, ohne Stoßdämpfer, dafür mit LSL-Stummellenker und einem Slick auf der hinteren Felge. Die Front ist mit einer handgefertigten Kunsttoffschale verkleidet, die 40 Kilogramm leichter ist als das Original, mit wenigen Handgriffen entfernt werden kann und stark an einen Tarnkappenbomber, wie beispielsweise die F-117 Nighthawk erinnert. „Das ist ein echter Reick-Roller grob, roh und ungehobelt.“, so der Customizer. Namensgeberin für den E-Roller-Umbau E-LisaBad ist übrigens seine Großmutter.



Nachdem der Custom BMW C evolution seine Premiere auf dem Pure&Crafted Festival feiern durfte, geht’s weiter zum Glemseck 101. Hier wird Rolf Reick beim von ihm selbst initiierten Starrrahmen-Sprint „StarrWars“ an den Start gehen: „Mich fasziniert am C evolution die Beschleunigung durch die direkte Kraftübertragung.“ So wird sich der Scooter aller Voraussicht nach also nicht nur als grob, roh und ungehobelt präsentieren, sondern, so die Hoffnung von Reick, auch als „sauschnell“.

