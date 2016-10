Ducati Supersport auf der INTERMOT 2016

Tourensportler aus Bologna

Ducati besinnt sich auf seine tourensportliche Tradition und präsentiert auf der INTERMOT die Ducati Supersport mit 937 cm³ großem und 113 PS starkem V2-Motor. "Damit kann jeder Motorradfahrer an jedem Tag und auf jeder Straße Spaß haben", versprechen die Italiener. Das klingt doch schon einmal gut!

Ganz klar, bei Ducati betont man Tourensport auf "-sport"; Ducati-intern ist gar von einem "alltagstauglichen Supersportler" die Rede. Das Schubladendenken aber jetzt mal mal außen vor gelassen, und ran an die nackten Fakten: Die 937 cm³ große V2 leistet moderate 113 PS und stemmt 97 Newtonmeter Drehmoment. Er ist als tragendes Element in einem Gitterrohrrahmen montiert, und natürlich sind seine Abgaswerte Euro4-konform. Eine voll einstellbare 41-mm-Marzocchi-Gabel und ein Sachs-Federbein, welches in Vorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar ist, kümmern sich um die Führung der Pirelli Diablo Rosso III-Reifen in 120/70 ZR 17 vorn und 180/55 ZR 17 hinten. Das Gewicht der Ducati Supersport liegt bei etwa 210 Kilogramm (fahrfertig).

Ducati Supersport Ausstattung

Zur Ausstattung der Ducati Supersport gehören drei wählbare Fahrmodi (Sport, Touring und Urban), das Ducati Safety Pack aus ABS und Traktionskontrolle, eine Vorbereitung für den Quickshifter, ein LCD-Cockpit und eine unter dem Sitz wasserdicht angebrachte USB-Dose. Für den Windschutz sorgt eine höhenverstellbare Plexiglas-Scheibe.

Die Variante Ducati Supersport S wartet mit einem voll einstellbaren Öhlins-Fahrwerk auf, hat den Quickshifter bereits installiert und wird serienmäßig inklusive Soziussitzabdeckung geliefert. Weiteres Zubehör, um den Tourensportler weiter in Richtung Tour oder in Richtung Sport zu optimieren, hält das Ducati-Sortiment bereit.