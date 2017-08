Noch ist es nur die Ankündigung eines neuen Klangs: „The sound of a new era is coming.“ Und zwar am 7. September um 12 Uhr im Vorfeld des Grand Prix auf der Rennstrecke von Misano. Den Termin soll man sich, so Ducati, schon mal vormerken. Worum geht’s genau? Daraus machen die Italiener derzeit noch ein großes Geheimnis.