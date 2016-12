Yamahas YZF-R1 war 1998 ein echter Knaller, ein 150-PS-Leichtgewicht mit sattem Drehmoment, giftigen Bremsen und heftiger Beschleunigung. „Nur mit viel Gefühl in der Gashand, feinmotorischer Höchstleistung auf der Bremse und hochsensiblem Popometer war die R1 zu beherrschen: Sie trennte die Spreu vom Weizen“, erinnert sich MOTORRAD-Urgestein Mini Koch. Grobmotoriker warf sie einfach ab, sie flatterten beim Wheelie hilflos am Lenker oder packten sich beim Bremsen in Schräglage aufs Ohr. Nette Anekdoten aus vergangenen Zeiten? Nicht nur, es gab leider auch schwere Unfälle von überforderten R1-Fahrern.

Fahrer-Assistenzsysteme sind also keine Entmündigung. Doch so viel ist sicher: Anders als Autos werden Motorräder niemals autonom fahren. Betrachten wir also die Assistenzsysteme als das, was sie sein wollen: als Helfer, die Sicherheit bringen, den Komfort steigern, möglicherweise sogar den Fahrspaß erhöhen.

Im folgenden Artikel soll es aber um moderne Fahrassistenz gehen. Also um digitale Technologien, basierend auf Bits und Bytes, Platinen, Rechnern und Sensoren. Aktive Sicherheit hat gerade beim Motorrad immer höchste Priorität. Also gefährliche Situationen entschärfen oder gar nicht erst entstehen lassen. ABS für alle war wie gesagt in dieser Beziehung das wichtigste Thema des vergangenen Jahrzehnts. Weitere, vielleicht nicht ganz so bedeutende Technologien werden folgen. Abgesehen davon geht es beim Motorrad aber auch um Komfort und Sportlichkeit moderner Maschinen, also Fahrspaß, siehe dazu die folgenden Einzelbetrachtungen.

Die Standards in Sachen Bordelektronik setzt heute die Autoindustrie, Motorradhersteller ziehen peu à peu nach. Bei Pkws starten neue Trends in der Oberklasse, dringen dann über die Mittelklasse in den gesamten Markt vor. Bei Motorrädern starten meist Luxustourer oder Supersportler mit neuer Technologie. Auch hier breitet sie sich von oben nach unten aus. Beispiel Traktionskontrolle: Dieses Feature war vor wenigen Jahren exklusiven Sportmaschinen vorbehalten, heute hat es bereits manches Einsteiger-Bike.

Doch wenn Pannen auch weniger häufig auftreten: Ist die Elektronik kaputt, wird es kompliziert, oft auch teuer. Auslesen per Diagnosestecker ist nichts mehr für den netten Mechaniker von nebenan, es braucht teures Spezialgerät. Mechatroniker prüfen und tauschen aus, statt zu reparieren. Und was macht man, wenn die Maschine mal zehn, zwölf Jahre auf dem Buckel hat? Wird dann jeder Defekt zum Totalschaden? Und gibt es die teuren Elektronik-Komponenten dann überhaupt noch? Solche Bedenken wollen ernst genommen werden, siehe "Pro und Contra". MOTORRAD-Redakteur Klaus Herder hatte nach eineinhalb Jahren Standzeit einen Schaden an seiner BMW K 1200 GT: Wegen drei Jahre alter Bremsflüssigkeit gingen Kolben im ABS-Druckmodulator defekt. Der kostet als Ersatzteil weit über 1000 Euro, die Reparatur durch einen Spezialisten 750 Euro.

Voraussetzung und Basis vieler Assistenzsysteme ist Ride-by-Wire. Erst die per Stellmotor betätigten Drosselklappen erlauben verschiedene Fahrmodi. Ein Tempomat benötigt nun nur noch etwas Software und einen Schalter. E-Gas hilft auch bei der Adaption von Traktions- und Wheelie-Kontrolle; es macht sogar die Motorbremse variabel, indem es im Schiebebetrieb einfach die Drosselklappen minimal öffnet. Bei aller Skepsis gegenüber Bits and Bytes: Wenn der Kunde die Wahl hat, nimmt er am liebsten das volle Programm. Eine GS wird heute fast immer mit jeder Menge Extras von Fahrmodi Pro über Schaltassistent bis elektronischer Federung ESA bestellt. Sicher geht es da im Hinterkopf immer auch ein bisschen um die Wiederverkaufschancen. Nach dem Motto: Wer kauft schon eine gebrauchte GS ohne ESA? Aber in erster Linie wollen die Käufer die Funktion, den Gewinn an Luxus und Komfort. Ist ein Reifendrucksensor eine dumme Idee, wenn die Ventile schlecht erreichbar sind? Klar kann man eine Berganfahrhilfe als „elektronischen Bremskeil“ belächeln. Aber kaum, wenn man einen voll beladenen Halbtonner mit Sozia hintendrauf am steilen Alpenpass auf einem Fuß balancieren muss.

Interessant, was Motorradfahrer denken: Die Ablehnung elektronischer Assistenzsysteme ist in dieser sicher nicht repräsentativen Online-Umfrage generell größer als die Zustimmung. Einzig ABS sowie mit Abstrichen Kurven-ABS, Traktions- und Reifenluftdruck-Kontrolle finden breite Zustimmung. Häufig sind jedoch rund zwei Drittel noch unentschlossen. Die vielen „Neutral“-Bewertungen deuten darauf hin, dass sich viele Fahrer noch keine Meinung zum Thema gebildet haben. Wer mehr wissen will: www.motorrad-aber-sicher.com zeigt zehn sehenswerte Filme über Assistenzsysteme.

Antiblockiersysteme

Bremsen auf Rollsplit oder Sand? Bei Nässe, in Schräglage oder einer akuten Notsituation? Schwierig. Da hilft nur ABS an Bord, Stabilität und Sicherheit zu wahren.



Hand aufs Herz, liebe MOTORRAD-Leser: Wer erinnert sich noch an Zeiten wild rauchender, heftig quer stehender Hinterreifen bei einer Vollbremsung? Wenn einem ein Auto die Vorfahrt nahm und Panik die Schädeldecke sprengte: „Bitte nicht das Vorderrad überbremsen und absteigen.“ Da war Balancieren am Bremshebel angesagt. Dumm nur, wenn einem dabei das blockierende Hinterrad als Schreck in die Glieder fuhr, Koordination und Konzentration kaum noch zu meistern waren. Knifflig. Der Autor selbst hatte zwei Stürze in den 90er-Jahren, als schon allererstes Antippen des Bremshebels mit schlagartig einklappendem Vorderrad und langen Rutschpartien endete. Okay, auf nasser Fahrbahn. Aber hätte man deswegen etwa nicht bremsen sollen? Diese Stürze kamen so unglaublich schnell, dass keine Zeit mehr für eine Reaktion blieb. Aber sie wären vermeidbar gewesen. Mit ABS. MOTORRAD-Chefredakteur Michael Pfeiffer schrieb schon vor Jahren: „Über ABS muss man nicht mehr diskutieren, man muss es nur haben!“ Bitte sehr: Ab 2017 dürfen EU-weit Neumaschinen über 125 Kubik nur noch mit ABS zugelassen werden. Krönung einer Entwicklung, die 1988 mit dem ersten ABS in einem Serien-Motorrad begann, einer BMW K 100. Damals wogen die dafür notwendigen Bauteile noch elf Kilogramm. Der grundsätzliche Aufbau der Hardware ist bis heute ähnlich: zusätzliche hydraulische Leitungen zum Druckmodulator, ein Steuergerät und Lochscheiben zur Ermittlung der Raddrehzahl an den Bremsscheiben.

Doch heutige Systeme wiegen bloß noch rund 2,5 Kilogramm, bauen viel kleiner und kompakter. Vor allem regeln sie dank moderner Software und schnellerer Ventile viel besser. Auf Asphalt mit wechselnden Oberflächen (Reibwertsprünge) und bei Nässe kann ABS viel mehr als die menschliche Motorik. Erst recht, wenn Schreckmomente oder Schräglage dazukommen. Feiner und schneller regulieren Bits und Bytes in Millisekunden den idealen Bremsdruck: stark, schwächer, wenn Blockieren droht, wieder stärker und so fort. Mittlerweile ist ABS sogar kurventauglich, hier machte die KTM 1190 Adventure 2014 mit MSC den Anfang. Die Automotive-Riesen Bosch und Conti rüsten seither mehr und mehr Maschinen mit Kurven-ABS aus. Möglich machen es Gyro-Sensoren als „elektronische Wasserwaage“– notwendig war nur noch ein Software-Update. Die Wirkung verblüfft, selbst bei 40 Grad Schräglage kann man voll in die Eisen langen und dabei den Kurvenradius beibehalten: Das System moduliert den Bremsdruck abhängig von der Schräglage. Bei Trockenheit erlaubt selbst modernes ABS ohne spezielle Kurvenfunktion Vollbremsungen bis 35 Grad Schräglage, lässt das Motorrad aber aufrichten. Das ergaben Tests in MOTORRAD 23/2015.