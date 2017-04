Auf der Auto-Show in Shanghai am 19. Mai werden die obersten BMW-Bosse sie stolz präsentieren, die neue BMW HP4 Race. Und vor allem werden sie endlich Daten verraten: Gewicht, Leistung, Assistenzsysteme, Materialien, Preise. Vor allem eingefleischte Rennstreckenjünger wollen das alles wissen.

Letzte Proberunden mit der BMW HP4 Race

Derweil dreht die BMW HP4 Race im spanischen Almeria die letzten Proberunden. Und überrascht mit einem Rahmen, dem man seine Karbonstruktur nicht mehr ansieht. das sah beim Prototyp der auf der EICMA 2016 in Mailand stand, noch ganz anders aus. Sollten die Münchner etwa zurückgerudert sein? Angesichts der exklusiven Vollkarbon-Konkurrenz der Ducati 1299 Superleggera eher unwahrscheinlich.

Wie auch immer: Die Alu-Anmutung des Rahmens wirft Fragen auf. Ganz im Gegensatz zu Gabel und Schwinge. Die edle und teure Öhlins-Rennequippment und die massive Schwinge mit Unterzug zeigen eindeutig, wo es langgeht. Immer im Kreis, denn die BMW HP4 Race wird ein Vollblutrenner, leicht und stark und nach dem jetzigen Stand der Dinge ohne Straßenzulassung. Dafür aber mit Karbonrädern und einem Motor, der deutlich jenseits der 200 PS liegen dürfte. Und natürlich mit allem, was der Markt an Assistenzsystemen so hergibt, inklusive der exklusiven Unterstützung, die BMW seinen wohlbetuchten Kunden angedeihen lässt.