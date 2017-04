Die Honda-Roadshow stellt den traditionellen Saisonstart bei allen teilnehmenden Honda-Händlern dar. In diesem Jahr steigt die Honda-Saisoneröffung am Samstag, den 22. April. Wer also schon immer einmal eine Honda Africa Twin oder eine Honda NC 750 X ausprobieren wollte, hat in knapp zwei Wochen die ideale Gelegenheit dazu.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Honda-Roadshow 2017 gibt es bereits jetzt in der oben angehängten Bildergalerie, in der alle Honda-Modelle des Modelljahres 2017 aufgeführt sind.