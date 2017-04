Dass wir uns nicht falsch verstehen: Der Honda X-ADV ist noch nicht an den „Endkunden“, also den Fahrer, ausverkauft. Laut Honda sind die 500 für Deutschland vorbestellten Roller aber schon restlos an die Händler ausverkauft.

Da sich die Händler bei ihrer Bestellung an der Kundennachfrage orientieren, rechnen wir damit, die meisten der 500 Exemplare bald in freier Wildbahn zu sichten.