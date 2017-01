Honda X-ADV auf der EICMA 2016.

Im Herzen ist der Honda X-ADV ein alter Bekannter: Unter der abenteuerlich gestalteten Verkleidung die bewährte Technik des Großrollers Integra, der seinerseits auf die NC 750-Modelle aufbaut. Als Antrieb des Honda X-ADV fungiert also der 745 cm³ große, sparsame und durchzugsstarke Reihenzweizylinder mit 55 PS Nennleistung bei 6250/min. Sein maximales Drehmoment liegt schon bei 4750/min an und beträgt 68 Nm. Im Honda X-ADV ist er ausschließlich mit Doppelkupplungsgetriebe DCT erhältlich, das entweder manuell geschaltet werden kann oder dies automatisch selbständig erledigt.

Preis und Liefertermin des Honda X-ADV noch offen

Optische Anleihen bei der Honda Africa Twin sind unverkennbar: verstellbarer Windschild, konifizierter Lenker, Handprotektoren und Hauptständer nähern den Honda X-ADV auch in puncto Ausstattung an die Enduro an; das Cockpit soll gar an die Dakar-erprobte CRF 450 Rally erinnern.

Das Vorderrad des Honda X-ADV ist zwei Zoll größer als das Hinterrad, was an die 19/17-Zoll-Bereifung bei gemäßigten Reiseenduros und Allroundern erinnert. Allerdings begnügt sich der Honda X-ADV mit einem 17- und einem 15-Zöller, beide sind mit grobstolligen Reifen bezogen. Damit etwaige Schotterausflüge nicht beim ersten Stein mit Lichteinfall im Kurbelgehäuse enden, schützt eine 2,5 mm dicke Leichtmetallplatte den Honda X-ADV von unten. Rundum kommen LED-Leuchteinheiten zum Einsatz. Unter der 45 cm breiten Sitzbank verbirgt sich ein 21 Liter fassendes Staufach mit 12-Volt-Bordsteckdose, ein Funkschlüssel erhöht den Alltagskomfort.

Wie sich die Aussprache des Modellnamens einbürgern wird ("Ksatf"? "Icks-Atf"? "Icks-Ah-Deh-Vau"?) ist ebenso offen wie der Preis und der Liefertermin des Honda X-ADV.