Horex VR6 - Modelljahr 2017

Der zweite Anlauf

Horex, die wiederauferstandene Kultmarke, hat den Besitzer gewechselt und wagt jetzt den zweiten Anlauf mit einem VR6-Motorrad.

MEHR ZU

Wuuuusch, zischt er vorbei, der Horex VR6-Versuchsträger mit dem ganz speziellen Sound. Der Ort der Handlung: das kleine Testgelände der Frankfurter Continental-Niederlassung. Steilkurve, leichte Links, Spitzkehre, schnelle Rechts und wieder die Steilkurve. Im Infield ein paar Zelte, nicht zu übersehen der schwarz-rote 3C-Carbon-Renntruck aus IDM-Zeiten, als man mit Ducati und Xavier Forés 2014 Meister und 2015 Vizemeister wurde.

Zwischendrin wuseln Menschen in schwarzen T-Shirts, die meisten davon mit 3C-Logo, einige aber auch mit dem Continental-Schriftzug. Conti liefert das ABS, die Traktionskontrolle und das aus dem Auto-Bereich bekannte LED-Display für die Horex VR6, die Applikation der Assistenzsysteme ist in vollem Gange. Später darf MOTORRAD mal fahren, das ist versprochen. Aber zunächst ein Exkurs in die Firmen- und Markenstrukturen.

Im August soll die Serienproduktion beginnen

Der alte Markenname Horex und die noch junge, aber sehr erfolgreiche 3C Carbon Group – wie hängt das zusammen? Also: Nachdem die Wiederbelebung der Marke als Motorrad-Manufaktur mit dem charakteristischen Motor der Horex VR6 nach nur vier Jahren im ersten Anlauf unter Clemens Neese scheiterte, übernahm am 29. Januar 2015 die 3C Carbon Group aus Landsberg am Lech das Ruder. Dort produziert Karsten Jerschke mit mittlerweile rund 500 Mitarbeitern Hightech-Bauteile aus Kohlefaser für die Automobilbranche, den Maschinenbau, die Medizintechnik und die Luftfahrt.

Und jetzt eben auch die neue Horex VR6, wobei von Neeses ursprünglichem Entwurf bis auf Motorkonfiguration, Rahmen und Schwinge und der grundsätzlichen Positionierung als bärenstarker Roadster nicht mehr viel übrig geblieben ist. Im August soll die Serienproduktion in Landsberg mit den auf jeweils 33 Stück limitierten Sonderserien Silver Edition (diente hier als Fotomodell) und Black Edition beginnen. Beide sind 170 PS stark und laut Jerschke trotz Preisen von 64.500 Euro beziehungsweise 68.500 Euro längst ausverkauft.

Was ist neu an der neuen Horex?

Man hat also zu tun in Bayerischen. Zu Beginn der Produktion im August soll alle zwei Tage eine Horex VR6 produziert werden, zwei Wochen später soll es ein Motorrad pro Tag sein. Ab Anfang Oktober werden dann auf dem 25.000-m²-Areal, einer ehemaligen Kaserne, nicht nur State-of-the-Art-Kohlefaserteile, sondern pro Tag auch zwei High-End-Bikes der Linien Classic (38.500 Euro) und Café Racer (42.500 Euro) mit 163 PS vom Montageband laufen.

Aber was erwartet die Kunden? Was ist neu an der neuen Horex VR6? Eigentlich fast alles, denn neben Continental hat 3C-Chef Jerschke auch andere namhafte Zulieferer ins Boot geholt. Bosch ist für die Motorelektronik zuständig, Öhlins liefert mit Gabel und TTX 36 GP-Federbein Topmaterial, und Jerschkes gute Kontakte in die Automobilindustrie (Zulieferer von Mercedes) dürften auch dafür gesorgt haben, dass sich die Fachleute einer „namhaften Entwicklungs- und Rennsportfirma“ um die Optimierung des VR6-Antriebs gekümmert haben. Und auch weiterhin kümmern werden, denn noch ist nicht alles in trockenen Tüchern. Conti ist bei der Arbeit, und für Anfang August erwartet Jerschke von Bosch unterschiedliche Mapping-Varianten für die Motorsteuerung. Ein ganz wichtiger Schritt, denn gerade das Ansprechverhalten war ja der zentrale Kritikpunkt des „alten“ VR6-Motors. Darüber, ob in dieser Hinsicht alles besser geworden ist, lässt sich also noch keine verlässliche Aussage treffen.

Jede Fahrt auf der Horex VR6 ein Erlebnis

Darüber, dass jede Fahrt auf der Horex VR6 ein Erlebnis ist, hingegen schon. Dieses Motorrad ist, ganz egal, in welcher Konfiguration, ein echtes Männermotorrad. Zwar speckte Leichtbau-Freak Jerschke mit seiner Crew vor allem durch den geballten Einsatz von Kohlefaser gegenüber der Vorgängerin runde 30 Kilo ab, aber die VR6 bleibt auch mit 221 Kilo Trockengewicht (gut 240 Kilogramm vollgetankt), einem Radstand von über 1500 Millimetern und 780 Millimetern Sitzhöhe natürlich eine stattliche Erscheinung. Und – ganz besonders in der exklusiven Silver-Edition-Variante – auch eine luxuriöse. Hier ist nicht nur alles, was metallisch glänzt, auch wirklich aus Metall, sondern zumeist auch aus dem Vollen gefräst.

Da darf sogar eine Öhlins-Gabel mit Ausnahmegenehmigung der Schweden mal silber statt gülden glänzen, und wer es schafft, alle gegossenen, gefrästen und gravierten Horex-Schriftzüge an der SE zu zählen, hätte sich früher getrost bei „Wetten, dass ..?“ anmelden können. Die Frage ist nur: Reicht das? Reicht ein alter Name, ein exotisches Motorenkonzept, ein röhrender, bärenstarker Sechszylinder mit exklusiven Zuliefer-Teilen und feinsten Materialien sowie ein hoher Individualisierungsgrad, um dauerhaft am Markt zu bestehen? Das wird sich zeigen. Spätestens dann, wenn man statt limitierter Sonderserien und künstlicher Verknappung die ganz normalen Serienfahrzeuge Horex VR6 Classic und Café Racer für um die 40.000 Euro verkaufen muss. Und wenn dann eine weitere Modelllinie ansteht – im dritten Anlauf.