Kawasaki Z 900 auf der EICMA 2016.

Kawasaki Z 900 auf der EICMA

Es bleibt heftig

Die Kawasaki Z 900 führt die lange Tradition der wilden Vierzylinder-Powerbikes fort, die mit der legendären 900 Z1 begann und mit der GPZ 900 R einen weiteren Höhepunkt erlebte.

"Redefined Raw" überschreibt Kawasaki die Vorstellung seiner neuen Z 900, was mit "neubestimmte Wildheit" nur unzureichend übersetzt ist. Der Modellname sei der einzig angemessene für diese Art von Motorrad, so erklärt der Hersteller, schließlich schwingen da Anklänge an "Frankensteins Tochter" 900 Z1 und das seinerzeit schnellste Motorrad der Welt, die GPZ 900 R mit.

Ein sportlich ausgelegter Reihen-Vierzylinder treibt die aktuelle Kawasaki Z 900 an. Er verspricht großzügiges Drehmoment in unteren und mittleren Drehzahlbereichen und ausgeprägte Dreh- und Leistungsfreude, wenn es dem roten Bereich entgegengeht. Das in den Gängen 1 bis 5 kurz übersetzte Getriebe will diese Wildheit optimal zur Geltung bringen. Einzig die sechste, sehr lang übersetzte Fahrstufe tanzt ein wenig aus der Reihe - vermutlich ein Tribut an Geräusch- und Abgasemissionsregeln.

Ausstattung Kawasaki Z 900

Zur Ausstattung gehört eine servounterstützte Anti-Hopping-Kupplung, ein programmierbarer Schaltblitz sowie drei Fahrmodi. Der sich nach hinten verjüngende Tank und der breite, wenig gekröpfte Lenker ergänzen die niedrige, integrierende Sitzposition zu einem lässigen Arrangement, welches gleichzeitig ideale Kontrolle über die Kawasaki Z 900 gestatten soll.