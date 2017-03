Die neuen Zweitakter dürften optisch den bereits erhältlichen Modellen ähneln. Im Bild: die KTM EXC 300.

KTM sieht in seiner neuen Zweitakt-Einspritzung nichts Geringeres als eine „technische Revolution.“ Dass die Entwickler in Mattighofen, Österreich, an einer eigenen Einspritzung für Zweitakter arbeiten war zwar kein wirkliches Geheimnis mehr. Die offizielle Bestätigung kam aber erst jetzt, gleich verbunden mit der Ankündigung, die ersten beiden Modelle mit der TPI- (Transfer Port Injection) Technik im Mai 2017 erstmals vorzustellen.