KTM sieht in seiner neuen Zweitakt-Einspritzung nichts Geringeres als eine „technische Revolution.“ Dass die Entwickler in Mattighofen, Österreich, an einer eigenen Einspritzung für Zweitakter arbeiteten war zwar schon lange kein Geheimnis mehr, offiziell vorgestellt wurden KTM 250 EXC TPI und KTM 300 EXC TPI aber erst jetzt.

Als entscheidende Vorteile seiner neuen Zweitakt-Einspitzung nennt KTM deren gegenüber der Vergasertechnik deutlich höhere Effizienz und Sparsamkeit sowie „eine völlig neue Dimension von Kraftentfaltung und Fahrbarkeit“