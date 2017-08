Markteinführung Benelli TRK 502

5.999 Euro (inkl. MWSt.) in Deutschland und 6.499 Euro (inkl. MWSt. und NoVA) in Österreich: so lauten die genauen Preise für die neue Benelli TRK 502. Optisch erinnert die Benelli an eine Mischung aus BMW R 1200 GS und Ducati Multistrada. Technisch allerdings nicht so ganz. Kein Wunder: die Straßenenduro richtet sich primär an Einsteiger und Besitzer des A2-Führerscheins und an Biker, die nicht ganz so viel Geld für ein neues Motorrad ausgeben möchten.

Bleibt eine entscheidende Frage: wie fährt sich die Low-Budget-Straßenenduro? Wer sich über die Fahreigenschaften der neuen Benelli TRK 502 informieren möchte, dem sei der Fahrbericht in MOTORRAD 11/2017 ans Herz gelegt.