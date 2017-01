Großteil der Dezember-Yamahas Tageszulassungen?

Sieht man sich diese Zahlen jedoch im Vormonat an, also von Januar bis November 2016, verschiebt sich das Bild deutlich: 20.842 neu zugelassene Yamahas, 23.364 neu zugelassene BMWs (ebenfalls laut IVM). Demnach bekamen also allein im Dezember noch 3461 Yamahas mal schnell ein Kennzeichen ans Heck geschraubt – eine für den deutschen Winter gelinde gesagt äußerst ungewöhnliche Menge.

Des Rätsels Lösung: Der Großteil der Dezember-Yamahas dürften Tageszulassungen sein, von den Händlern noch schnell in den Verkehr gebracht, um damit dem Neuzulassungsverbot für Euro 3-Fahrzeuge ab Januar 2017 zu entgehen.