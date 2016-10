Motorrad-Neuheiten 2017

Neue Modelle, Erlkönige, Retuschen

Trotz Euro 4 und der damit verbundenen Hürden für die Hersteller, erwarten wir auf der INTERMOT 2016 sowie auf der EICMA 2016 ein Neuheitenfeuerwerk. Alle bisher bekannten Studien, Prototypen, Erlkönige sowie unsere Renderings und Zeichnungen sehen Sie hier.

Das Neuheitenfeuerwerk auf der EICMA 2015 war eher ein Tischfeuerwerkchen. Darunter tummelten sich sämtliche X-Varianten der Triumph Tiger Explorer, Kawasaki ein paar Sondereditionen, die Brutale 800 bekam optische Retuschen und einen Euro4-Motor, Ducati stellte die Multistrada Enduro vor, der R nineT-Roadster bekam eine Scrambler-Schwester und Yamaha präsentierte das Retro-Bike XSR 900 auf MT-09-Basis.

Ja, die Aufzählung ist unvollständig. Suzuki hätte beispielsweise auch mit der wirklich gelungenen SV 650 glänzen können. Für Schlagzeilen sorgte dann aber doch mehr die Abwesenheit einer neuen Serien-Gixxer. Im Hinblick auf Modellpflege und Euro 4 hatten die Hersteller letztes Jahr eben schon alle Hände voll zu tun. Aber nicht jede Mühe ist ein Aufreger - und so blieb der ganz große Showeffekt irgendwie aus.

Das wird dieses Jahr bei den Präsentationen für das Motorrad-Modelljahr 2017 hoffentlich anders. Auf der INTERMOT 2016 und der EICMA 2016 werden die Hersteller wahrscheinlich einige Modelle präsentieren, die mehr Aufmerksamkeit erregen könnten, als eine GT-Version der 1290 Super Duke oder eine Triumph Street Twin.

Als ziemlich sicher gilt ein Zweizylinder von KTM mit rund 800 Kubikzentimetern. Wir nennen sie mal KTM 800 Duke. Vor allem vor dem Hintergrund, dass auf Basis eines solchen Mittelklasse-Nakeds eine ganze Reihe von Varianten wie GT- und Adventure-Version entstehen können, machen die 800er aus Österreich so interessant.

Motorrad-Neuheiten 2017 von Suzuki

Eine S-Version der neuen Suzuki SV 650 könnte – wenn der Café-Racer-Stil der Designstudie durchgezogen wird – vor allem bei Einsteigern für Aufregung sorgen. Dieses mal dürfte auch in Sachen Negativ-PR bezüglich der Gixxer nichts dazwischenkommen - wir rechnen fest mit einer Suzuki GSX-R 1000. Mehr Wunsch als Vermutung: Eine Art SV 800 - als Naked und als tourentauglichere Version, die es mit MT-09 und Tracer 900 und dem neuen Zweizylinder von KTM aufnehmen kann.

Yamaha XT 700 Ténéré ab 2017 oder 2018?

Die Markteinführung der brandneuen Yamaha Tracer 700 steht für Juli 2016 an. 7895 Euro kostet das tourentauglichere Bike auf MT-07-Basis. Im Frühsommer 2015 erwischte unser Erlkönig-Fotograf die Yamaha Tracer 700 auf Erprobungsfahrt. Unsere Enttäuschung auf der EICMA 2015 war dann groß, als die kleine Tourentaugliche nicht in Mailand präsentiert wurde. Trotzdem kommt sie nun ein gutes Jahr später auf den Markt. Es scheint als begründe Yamaha eine neue Tradition. Tracer 700 und MT-10 weichen beide vom klassischen Zyklus ab, der bisher wie folgt aussah: Präsentation im Herbst, Markteinführung im darauf folgenden Frühjahr.

Eine Prognose für die Präsentation und die Markteinführung für die derzeit noch getarnte Yamaha XT 700 Ténéré auf MT-07-Basis fällt deshalb gar nicht so leicht. Derzeit rollt sie zu Testzwecken in Italien rum. Das einzige, was bisher an dem neuen Adventure-Bike fertig entwickelt ausschaut, ist der Zweizylinder aus der MT-07. Alle anderen Teile sehen noch sehr nach selbstgebastelt und provisorisch geklebt aus. Trotzdem ist eine Präsentation auf der INTERMOT und/oder EICMA 2016 gar nicht so unwahrscheinlich, und die Markteinführung für die zweite Jahreshälfte 2017 nicht unmöglich. Sportlich wär's in jedem Fall.

Auch eine Tracer-Variante der MT-10 als Konkurrenz zur Kawasaki Versys 1000 ist als Motorrad-Neuheit für 2017 denkbar, das allerdings bestreitet Yamaha derzeit noch. Der Hersteller hatte aber auch die Gerüchte um eine Tracer-Version der MT-07 vehement dementiert, von daher ...

Neuvorstellung Yamaha Tracer 700

Studie einer Honda RC30-Nachfolgerin?

Wirklich für Furore könnte mal wieder Honda mit einer Studie sorgen: Nach dem Präsentations-Trubel und der erfolgreichen Markteinführung könnte womöglich die nächste Legende eine Nachfolgerin bekommen: die Honda RC30. Stefan Kaschel schrieb in MOTORRAD 4/2016 Folgendes dazu:

Hinweis 1: Wenn Africa Twin-Projektleiter Tetsuya Kudo bei der Präsentation der lange erwarteten Reiseenduro davon spricht, dass Honda seine Legenden wiederbeleben will, darf man getrost davon ausgehen, dass eine RC30 dazugehört.



Hinweis 2: Wie MOTORRAD-Onliner Ben Purvis mit seinem ausgezeichneten Draht zu japanischen Patentämtern herausfand, hat Honda im Oktober 2015 nicht weniger als fünf Patente bezüglich eines V4-Motors in einem Sportmotorrad angemeldet.

Alle Motorrad-Neuheiten ab 2017