Statt des 250er-Einzylinders hat das von Mugen "E.Rex" genannte Bike eine offenbar genau darauf abgestimmte Batterie-Antriebseinheit. Sie entspricht in ihren Dimensionen einem Verbrennungsmotor mitsamt Airbox, kann damit (theoretisch) auch in andere konventionelle Motorradrahmen verbaut werden. Das Ritzel sitzt an der gewohnten Stelle, sogar der Wasserkühler der Honda findet Verwendung, vermutlich um den E-Antrieb nicht zu heiß werden zu lassen.

Mugen E.Rex.

Die Mugen E.Rex hat weder Kupplung noch Schaltung, daher hat Mugen den Hinterradbremshebel an die linke Lenkerarmatur gelegt. Ob die Japaner, die mit einem elektrisch angetriebenen Racebike erfolgreich an der TT auf der Isle of Man teilnahmen, die E-Rex in einer Kleinserie fertigen wollen, ist noch nicht bekannt. Auch Leistungsdaten gibt es bisher dafür nicht.