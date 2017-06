Nummer 1, numero 1, number 1 – RVS #1, so heißt das erste Projekt der neuen MV-Abteilung. Die MV Agusta RVS #1 basiert auf der Brutale 800 Dragster. Sie rollt mit dem neuesten, Euro 4-konformen 798 cm³-Dreizylinder an, der bei 12.800/min rund 150 PS bereitstellen soll. 87 Nm liegen laut Hersteller bei 10.100/min an. Handgemachte, gravierte und bearbeitet Komponenten, eine um acht Kilogramm auf 160 Kilo reduziertes Gewicht und ein neues Mapping heben die MV Agusta RVS #1 von der Basisversion ab.