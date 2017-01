Die Ballistic Trident basiert auf der MV Agusta Brutale 800 RR.

MV Agusta Ballistic Trident

Die Ballistic Trident basiert auf der MV Agusta Brutale 800 RR. Sie hat bereits in Yokohama auf der Hot Rod Custom Show im Dezember 2016 für Furore gesorgt. Hinter dem Projekt steht Winston Yeh, der Gründer von Rough Crafts in Taipeh. Ihn hat MV Agusta Taiwan mit der Gestaltung der Ballistic Trident betraut. Die Studie erinnert mit ihrer "Dustbin"- (wörtlich: "Mülleimer"-)Verkleidung an die Stromlinien-Ära im Motorrad-Rennsport des vergangenen Jahrhunderts. Auf der Motor Bike Expo wird die MV Agusta Ballistic Trident am Stand von Rough Crafts (Halle 1/Stand 12D) zu sehen sein.