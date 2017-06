Premiere der neuen, letzten Ducati 1299 Panigale ist zum Superbike WM-Rennen am 7. Juli 2017 in Laguna Seca. Ort und Zeitpunkt geben allerdings Anlass zu Spekulationen: Da Laguna Seca in den USA liegt und die Ducati 1299 Panigale die US-Abgasnormen noch erfüllt, könnte es einfach ein letztes leicht verändertes Modell mit einer Tricolor-Lackierung für den US-Markt oder exklusiv für europäische Rennstrecken sein.

Im Video sind kurz die Grün-Rot-Weiß-Lackierung und die Racing-Auspufftöpfe der Rennabgasanlage zu erkennen. Allerdings hat die limitierte und trotz des horrenden Preises von 79.000 Euro bereits ausverkaufte Ducati Superleggera (siehe oben angehängte Bildergalerie) einen nach Euro4-Norm homologierten Motor. Das wiederum könnte heißen, dass eine neue Ducati 1299 Panigale mit dem Motor der Superleggera kommen und damit auch auf Europas Straßen gefahren werden könnte.

Wie gesagt, alles Spekulation. Sicher scheint bisher nur: Die Ducati-Superbike-Zukunft wird wohl ein V4-Motor sein. Spätestens am 7. Juli wissen wir mehr …