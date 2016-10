Neue Yamaha MT-09 und MT-10 in SP-Version auf der INTERMOT

Bewährtes wird noch schärfer

Die Yamaha MT-09 bleibt technisch weitgehend gleich, bekommt aber einen neuen, rattenscharfen Look. Die MT-10 kommt als SP-Version mit der Technik der YZF-R1M.

Yamaha hat in Köln eine neu gestylte MT-09 und die neue MT-10 SP vorgestellt. Der 2013 erstmals präsentierte Dreizylinder MT-09 hat, im wahrsten Sinn des Wortes, ein Facelift erhalten. Hervorstechendstes Merkmal ist die komplett neu gestaltete, deutlich aggressiver gestylte Front mit schräg gestellten LED-Doppelscheinwerfern.

Auch am Heck der Yamaha MT-09 wurde das Messer angesetzt: Die Neue ist 30 Millimeter kürzer, was sie kompakter und gedrungener wirken lässt. Technisch neu sind die Anti-Hopping-Kupplung sowie der serienmäßige Schaltassistent für schnelles Hochschalten, ohne zu kuppeln. Der Quickshifter wurde direkt aus der YZF-R1 übernommen.

Weitere technische Änderungen erfolgten an der 41-mm-USD-Gabel sowie am Schalldämpfer. Der 850-Kubik-Dreizylindermotor blieb in seinen Eckdaten gleich. Im Dezember soll die neue MT-09 in Grau/Neon, Blau und Schwarz in den Handel kommen. Einen Preis nannte Yamaha noch nicht.

Yamaha MT-10 SP und YZF-R6

Der vor einem Jahr präsentierten MT-10 hat Yamaha auf der INTERMOT ein supersportliches Schwestermodell namens Yamaha MT-10 SP zur Seite gestellt. Basierend auf der YZF-R1M bietet es dessen elektronisches Öhlins-Fahrwerk und ein Cockpit mit modernstem TFT-Display. Die Standard-MT-10 wird für 2017 aufgewertet durch den serienmäßigen Schaltassistenten. Auch hier sind noch keine Preise bekannt.

Etwas überraschend und beinahe nebenbei kündigte Yamaha außerdem an, am 13. Oktober, also zwischen den großen Messen, einen neuen Supersportler zu präsentieren. Dabei dürfte es sich vermutlich um eine Yamaha YZF-R6 handeln.