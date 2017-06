Sechsundzwanzig Stunden dauert es, bis der handgefertigte Aluminiumrahmen so glänzt wie auf unseren Bildern. Eine handwerklich perfekte Arbeit abliefern, das ist es, was Norton mit der V4-SS will. Da genügt es auch nicht, eine Schwinge nur zu gießen oder gar Gussteile und Bleche zu verschweißen. Man nimmt in der neuen Produktionsstätte ­nahe der Rennstrecke Donington Park einen 70-Kilo-Aluminiumblock und zerspant diesen, bis die nur noch 3,1 Kilogramm wiegende Schwinge modelliert ist.