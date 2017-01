13.995 Euro! So lautet der Preis für die brandneue Yamaha YZF-R6. Staatlicher Preis, wie wir finden. Dafür erhalten Käufer im Vergleich zum Vorgängermodell unter anderem ein überarbeitetes Design, größere Updates am Chassis und moderne Elektronik. Auch der Sitz und das Rahmenheck wurden von Yamaha neu entwickelt. Die Ähnlichkeit zur Yamaha YZF-R1 ist unverkennbar.

Ansonsten bietet Yamaha in diesem Jahr insgesamt 25 weitere Modelle an. Einige Modelle, die 2016 noch erhätlich waren, sind bekanntlich der Euro4-Norm zum Opfer gefallen. Alle im Modelljahr 2017 erhältlichen Yamaha-Bikes sind in der oben angehängten Bildergalerie dargestellt. Bei den Preisen handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (zzgl. Nebenkosten).