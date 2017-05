Royal Enfield Classic 500 EFI Redditch Edition.

Laut eigener Aussage ist Royal Enfield die älteste und mometan am stärksten wachsende Motorradmarke der Welt. Dies feiert der Hersteller nun mit einem neuen Sondermodell, das an die Wurzeln des Unternehmens erinnern soll. Benannt wurde die limitierte Sonderserie nach dem Ort, an dem 1901 die erste Royal Enfield gebaut wurde: Redditch.

Wie viele Exemplare der Royal Enfield Classic 500 Redditch Edition es geben wird, hat der Hersteller allerdings nicht verraten. Auch über den Preis ist bislang nichts bekannt. Zum Vergleich: Die Standard-Variante der Classic 500 kostet knapp 5.800 Euro. Das Sondermodell wird bereits ab Anfang Juni 2017 in den drei Farben "Redditch Blue", "Redditch Red" und "Redditch Green" in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein.