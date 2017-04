Wegen vier falscher Schrauben an der Lenkerklemmung und eines Fertigungsfehlers bei der Montage des vorderen Bremssattels muss BMW bei insgesamt 4.000 Exemplaren des in Indien gefertigten Einsteigermodells BMW G 310 R nachbessern. 250 der brandneuen Einzylindermodelle waren schon verkauft und in Kundenhand, davon 99 in Deutschland. Das bestätigte ein BMW-Sprecher auf Anfrage.

Lenker kann sich verdrehen

Hintergrund: Bei der Fertigung der neuen BMW G 310 R in Indien waren Schrauben mit einem falschen Reibwert benutzt worden, um die Lenkerklemmung zu fixieren. Daher war nicht sicher, dass das vorgeschriebene Anzugsmoment auch ausreichend war, um den Lenker zu fixieren. Laut BMW gab es einen Fall, in dem sich der Lenker offenbar beim Fahren und Bremsen habe verdrehen können. In Deutschland wies BMW seine Händler an, sich zwecks Austausch der Schrauben mit den Käufern in Verbindung zu setzen. Die Maschinen wurden dann direkt bei den Haltern abgeholt und in die Werkstatt gebracht.

Im gleichen Aufwasch hat BMW auch noch eine Kontrolle der Verschraubung des vorderenen Bremssattels angeordnet. Aufgrund eines Fehlers bei der Montage war nicht auszuschließend, dass auch die Bremse nicht fest genug verschraubt war. „Wir gehen davon aus, dass diese Nachbesserungen zwischenzeitlich erledigt und abgeschlossen sind“, so BMW-Sprecher Gerhard Lindner.