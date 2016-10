Turbo-BMW Kingston White Phantom

BMW R 80 RT von Dirk Öhlerking

Dirk Öhlerking gilt als kreativer Schrauber mit reichlich Talent. Sein neustes Werk: Eine BMW R 80 RT. Mit Turbo und Vollverkleidung wird aus dem Biedermann ein Retro-Kracher.

Der Gelsenkirchener Dirk Öhlerking ist mit seinen Umbauten unter dem Label „Kingston Custom“ seit Jahren eine feste Größe der Szene. Alle BMWs, die seine Werkstatt verlassen eint eine ganz spezielle Linie. Irgendwie historisch, definitiv stilvoll, ohne Frage zeitlos elegant.

Weil Stillstand aber Rückschritt bedeutet, wollte Dirk die Grenzen weiter verschieben. Denn im aktuellen Umbau-Hype, bei dem oft genug alte BMWs im Rampenlicht stehen, ist es schwer geworden, ohne abgedroschene Zitate oder Ideen aus der Dauerschleife Highlights zu setzen. Es war also eine Aufgabe, aus einer vollverkleideten R 80 RT etwas wirklich Neues zu machen.

2. Platz beim bei der Custom-Bike-WM

Sein Faible für Turbos ließ ihn auch beim „White Phantom“ nicht los. Der 800er Motor wird deshalb über die Turbine, eine Alu-Airbox und lange, doppelwandige Ansaugrohre mit Benzin und komprimierter Luft versorgt. Beim Ausatmen hilft ein nur 20 Zentimeter langer Krümmer vor dem Knie des Fahrers.

Besonders ist nicht nur die Technik, sondern auch Dirks Design-Philosophie: Er nutzt Design-Elemente, die eher in die Zeit vor 100 Jahren passt – Stichwort Art Deco. Eine schlanke, weiße Hülle umfasst den Rahmen, lässt ihn fast verschwinden. Die Räder hängen in einem reduzierten Fahrwerk, dass seine Funktion genauso verleugnet wie der Rest des Bikes. Alles scheint verhüllt, verborgen von geschwungenem Blech.

Dirk wollte ein Statement setzen: „Seht her, man kann auch 2016 noch etwas völlig Neues erfinden.“ Seine wunderbar sinnfreie Maschine mit Slick am Heck und Vorderrad einer Honda XL 500 hat deshalb nicht ohne Grund den zweiten Platz gemacht bei der AMD World Champion of Custom Bike Building auf der INTERMOT 2016. Glückwunsch!