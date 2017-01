Erste Testfahrt in Almeria

Lediglich zwei Exemplare der Rambler hat Touratech gefertigt. Weitere werden wohl nicht hinzukommen. Wer also selbst in den Genuss einer solchen Rambler kommen möchte, wird es schwer haben. Immerhin werden essentielle Bauteile aus drei verschiedenen BMW-Motorrädern benötigt. Hinzu kommen eine Vielzahl weiterer, zum Teil sondergefertigter, externer Bauteile. Touratech bediente sich zudem an einigen BMW-Baukästen. So stammt das Rücklicht für den Umbau beispielsweise vom Baukasten für die BMW R nineT. Eine Auflistung über alle bei der Touratech R 1200 GS Rambler verwendeten Materialien gibt es weiter unten auf dieser Seite.

Wer nun mehr über die Touratech R 1200 GS Rambler erfahren möchte, dem sei die kommende MOTORRAD-Ausgabe ans Herz gelegt. Test-Redakteur Johannes Müller durfte den Touratech-Umbau im Januar 2017 in Almeria selbst ausprobieren und berichtet in der neuen MOTORRAD 3/2017 von der ersten Fahrt. Die Ausgabe liegt ab Freitag, 20.01.2017, am Kiosk oder digital hier.