39.000 CHF, das sind umgerechnet derzeit rund 36.480 Euro. So viel kostet die umgebaute BMW K 100 von 1985. Vertragsbestandteil: Der künftige Besitzer muss die Zurschaustellung des Umbaus beim Glemseck 101 und den BMW Days in Garmisch erlauben.

Aber von vorn: Stucki 2 Rad-Center ist ein BMW Motorrad-Händler in St. Gallen. VTR Customs ist eine Marke beziehungsweise Abteilung des Händlers, in der es um Custom-Projekte geht. Nicht nur um hochpreisige Prestige-Objekte, sondern auch um nah am jeweiligen Budget individualisierte Bikes. Auf BMW-Motorräder sind die Customizer dabei nicht beschränkt. Die andere dieser beiden Schweizer Firmen ist der Bootsbauer Boesch.