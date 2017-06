Neben einem komplett einstellbaren, 70 Millimeter höheren Fahrwerk hat Wunderlich der BMW R nineT Scrambler "Grüne Hölle" alles an Teilen spendiert, was ihr Zubehör-Sortiment aktuell so hergibt: vom gebürsteten Alu-Kotflügel über die Vintage TT Lampenmaske und den SixDays-Lenker bis hinter zum kurzen Heck mit der nur knapp Euro-Münz-großen integrierten Rückleuchte.