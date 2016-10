Yamaha SCR 950 INTERMOT 2016

Yamaha SCR 950 auf der INTERMOT 2016

Mitten dazwischen

Yamaha überrascht mit der Yamaha SCR 950 - einem Mittelding aus Scrambler und Chopper auf technisch bekannter Basis.

MEHR ZU

Yamaha hat auf der INTERMOT die neue Yamaha SCR 950 vorgestellt. Abgeleitet von der XV 950, der sie technisch weitgehend entspricht, ist die SCR eine Art Scrambler mit Zweizylinder V-Motor. Der komplett in Schwarz gehaltene 60-Grad-Twin ist, als letzter Motor in der Yamaha-Palette, luftgekühlt und hat in der XV 950 immerhin 52 PS. Nähere Angaben zur Leistung in der neuen SCR 950 machte Yamaha noch nicht, sie dürfte aber von der XV kaum abweichen.

Optisch gefällt die neue Yamaha SCR 950 durch ihre verchromten Drahtspeichenräder, die Faltenbälge an der Gabel und den für mehr Bodenfreiheit leicht hochgezogenen Zwei-in-Eins-Auspuff. Das alles verleiht der SCR 950 eine leichte Offroad-Attitude. Vorn rollt sie auf einem 19, hinten auf einem 17 Zoll großen Rad, was ihr etwas mehr Bodenfreiheit als der XV 950 mit 16 Zoll hinten verleiht.

Yamaha SCR 950 ab Februar 2017

Ernsthaft fürs Gelände ist die Yamaha SCR 950 nicht ausgelegt, echten Offroad-Einsätzen steht der über Riemen erfolgende Antrieb im Weg. Für den Einsatz eher im urbanen Dschungel spricht auch der mit 13 Litern nicht eben üppige Tank. Die Sitzposition auf der 830 Millimeter hohen, geraden Bank ist durch den breit ausladenden Lenker mit Querstrebe sehr aufrecht, die Fußrasten sind leicht nach hinten versetzt.

Die Stereo-Federbeine hinten verleihen der SCR 950 einen etwas klassischen Touch, der von der Nummerntafel-Optik der kleinen Seitenverkleidung noch unterstrichen wird. Die neue Yamaha SCR 950 wird es ab Februar 2017 bei den Händlern geben, der Preis steht noch nicht fest. Die Farben schon, nämlich Racing-Rot und Schwarz.