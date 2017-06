Noch ist es nur eine wilde, hochbeinige Studie. Doch sie bestätigt, was Insider schon lang vermuten – Yamaha bringt den famosen 75 PS starken Twin der MT-07 als Enduro. Das in Mailand gezeigte Conceptbike heißt "Yamaha T7 Konzept" und ähnelt mit Alutank, Vierfach-LED-Scheinwerfer und Karbonverkleidung in mancher Beziehung noch eher einer reinen Wettbewerbs- denn einer reisetauglichen Allzweck-Enduro. Im Video: Soundcheck der Yamaha T7

