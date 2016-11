Yamaha T7 Konzept MT-07 Enduro Prototyp

Yamaha T7 Konzept auf der EICMA 2016

MT-07 Enduro Prototyp

Auf der Mailänder Motorradmesse EICMA 2016 hat Yamaha einen Ausblick auf 2018 gegeben: die MT-07 als geile Dreckschleuder.

Noch ist es nur eine wilde, hochbeinige Studie. Doch sie bestätigt, was Insider schon lang vermuten – Yamaha bringt den famosen 75 PS starken Twin der MT-07 als Enduro. Das in Mailand gezeigte Conceptbike heißt "Yamaha T7 Konzept" und ähnelt mit Alutank, Vierfach-LED-Scheinwerfer und Karbonverkleidung in mancher Beziehung noch eher einer reinen Wettbewerbs- denn einer reisetauglichen Allzweck-Enduro.

Vielleicht ganz gut so, denn genau die Yamaha T7 Konzept soll Anfang 2017 bei der berühmten Dakar-Rallye starten, allerdings außer Konkurrenz. Und als Werbeträger für die Enduro, die laut Yamaha frühestens zur Saison 2018, also in eineinhalb Jahren in Serie gehen sein soll.

Sie wird die Rallye auch nicht zu Ende fahren, sondern sich nach einigen Etappen absetzen und die Welt zur - vermutlich werbewirksamen - Erprobungsfahrt umrunden.

Aus dem Teileregal der Enduro WR 450

Das Fahrwerk des in Europa für Yamaha entwickelten Rallye-Prototypen stammt mit Upside-down-Gabel mit 310 Millimetern Federweg und über ein Hebelsystem angelenktem Federbein auch weitgehend aus der Enduro WR 450, dürfte für die spätere Großserie aber noch deutlich modifiziert werden. Enduro-Fans können gespannt sein. In seiner endgültigen Form zeigen möchte Yamaha die MT-07 Enduro in genau einem Jahr hier in Mailand auf der EICMA 2017.