"Was sollen die 43 cm³ mehr Hubraum schon bringen?" Oh. Weit gefehlt. Der Schritt vom Yamaha X-Max 250 zum Yamaha X-Max 300 bedeutet deutlich mehr als 292 statt vormals 249 cm³ Hubraum. Der neue Einzylinder bekam 1 mm mehr Bohrung und satte 9,1 mm mehr Hub, außerdem steuern jetzt 4 Ventile statt 2 den Gaswechsel.

Ergebnis: 40 Prozent mehr Nennleistung bei einer niedrigeren Nenndrehzahl, nämlich 28 PS bei 7250/min stehen in den Papieren des Yamaha X-Max 300 (250er: 20 PS bei 7500/min). Das maximale Drehmoment wuchs von 21 Nm bei 6000/min auf 29 Nm bei 5750/min. Überflüssig zu sagen, dass der neue Motor die Euro4-Vorgaben einhält - sonst wäre es ja Essig mit den Neuzulassungen, und natürlich will Yamaha mit dem X-Max 300 auch beim Kraftstoffverbrauch einen bedeutenden Schritt nach vorn gemacht haben. Der "Blue Core"-Aufkleber auf der Verkleidung soll dies dokumentieren.

Der alte X-Max war beileibe kein Trödler, aber vom neuen Yamaha X-Max 300 dürfen wir mit diesen Vorgaben nochmal deutlich mehr Souveränität beim Ampelstart und auf der Landstraße erwarten. Natürlich wird er mit seinen 179 kg keine Bäume ausreißen oder gar mit beispielsweise einer MT-03 (321 cm³, 42 PS bei 10.750/min, 168 kg) mithalten können - aber daraum geht es ihm auch gar nicht. Er will ein praktischer Alltagsbegleiter sein, der im Stadtverkehr gut durchkommt und auf der Landstraße das eine oder andere zügige Überholmanöver erlaubt.

Alle Yamaha X-Max 300 kommen mit ABS und einer abschaltbaren Traktionskontrolle, welche Zündzeitpunkt und Einspritzmenge beeinflusst. Außerdem gehören ein sogenannter "Smartkey" - also ein Schlüssel, der über Funk die Zündung freigibt, LED-Scheinwerfer und -Rücklichter sowie eine 12-Volt-Steckdose zur Serienausstattung. Im Cockpit informieren zwei Analogskalen über Geschwindigkeit und Drehzahl, ein LCD-Element dazwischen liefert die restlichen relevanten Infos.

Der Stauraum unter der Sitzbank soll um 18 Prozent auf 45 Liter gewachsen sein und jetzt zwei Integralhelme beherbergen können. Das wäre ein echter Fortschritt gegenüber dem 250er-Vorgänger; da mussten es, wenn es überhaupt irgendwie passte, schon sehr kleine Helme ohne Spoiler sein; im Rahmen des Fahrtermins morgen werden wir das natürlich prüfen. Der Lenker ist in zwei Positionen um +/- 20 mm höhenverstellbar, der Windschild ebenfalls in zwei Positionen um +/- 50 mm.

Ebenfalls ein Yamaha-Versprechen: Das Rohrrahmen-Chassis des Yamaha X-Max 300 soll 3 Kilogramm leichter sein als das des Vorgängers. Moment mal - Rohrrahmen? Was ist mit der sichtbaren Alu-Brücke? Sorry, die ist leider nur ein Design-Element auf der Verkleidung und hat keine tragende Funktion.

Yamaha bietet für den X-Max 300 pünktlich zur Markteinführung Zubehör an, um den Allrounder entweder in Richtung fahraktiv-sportlich oder komfortabel-touristisch zu trimmen. In die erste Rubrik fallen unter anderem ein Akrapovič-Endtopf (Schwarz oder Silbern), ein niedrigerer Windschild, ein puristischer Kennzeichenhalter, Aluplatten für den Fahrer-Fußraum und eine Soziusrückenlehne.

Für die Touren-Ausbaustufe des Yamaha X-Max 300 findet man im Sortiment unter anderem einen höheren Windschild, eine komfortablere Sitzbank, eine Navi-Halterung sowie ein 29- oder 50-Liter-Topcase mit Polster für den Sozius.

Wer lustig mit Zubehör rumkonfigurieren will, kann das mit der Yamaha-App "My Garage" auf seinem Smartphone tun; die ist für Android- und iOS-Geräte in den jeweiligen Stores gratis erhältlich.

Der Yamaha X-Max 300 ist in Braunmetallic ("Quazar Bronze"), Weiß ("Milky White") und Grau ("Matt Grey") für 5695 Euro zzgl. Nebenkosten erhältlich.