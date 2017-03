Yamaha Yard Built XSR 700 "Double-Style" von Rough Crafts.

Die Tuner von Rough Crafts haben dieses Mal gleich zwei Modelle beim Yard Built-Programm eingereicht. Als Basis wurde dieses Mal die Yamaha XSR 700 verwendet. Beim ersten Yard Built-Projekt "The Guerilla Four" hatte die Tuning-Schmiede aus Taiwan eine Yamaha XJR 1300 umgebaut. Winston Yeh von Rough Crafts konnte sich zu Beginn des Projekts nicht entscheiden, welchen Lenker er verwenden soll - Stummellenker oder flacher Lenker? Kurzerhand entschied er sich dafür, beide Lenker zu verwenden und so entstanden gleich zwei neue Custom-Bikes: der Cafe-Racer "Corsa Scorcher" und die Scrambler "Soil Scorpion".

Die Umsetzung des Umbaus erfolgte in Form eines Body-Kits. Dadurch können Federelemente, Räder, Bremsen und Lenker individuell ausgewählt werden. Für die Realisierung haben die Tuner von Rough Crafts eine Brücke entworfen, die sich mit der Gabel und Vorderachse der YZF-R1 und verschiedenen Rädern und Bremskomponenten kombinieren lassen. Das X2E Federbein stammt von Shark Factory und lässt sich per Fernbedienung elektronisch verstellen. Damit kann das Setup ohne großen Aufwand an verschiedene Untergründe angepasst werden.