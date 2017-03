Ursprüngliche Meldung vom 13.10.2016

Wer auf dem Laufenden ist, was aktuelle Sportmotorräder angeht, erkennt in der neuen Yamaha YZF-R6 sofort die Verwandschaft zur YZF-R1 - beispielsweise am zentralen Ansaugluft-Einlass und dem tiefsitzenden LED-Doppelscheinwerfer. Schlanke Verkleidung, Positionsleuchten, Lüftungsschlitze, Heckpartie, in die Spiegel integrierte Blinker - auch diese Elemente erinnern an die große Schwester.

Für alle, die gleich ihre Sparbüchse checken möchten: Bis April 2017 ist noch Zeit zum sparen, wenn ihr zu den Ersten gehören wollt. Um welche Summe es geht, hat Yamaha aber noch nicht rausgelassen. Die neue Yamaha YZF-R6 wird es in Race Blu und Tech Black geben.