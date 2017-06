Bereits vor einigen Jahren erblickte die Dekra-Motorrad-App das Licht der Welt. Bereits damals bot die kostenlose App einige vielversprechende Features für Motorradfahrer, die in der neuesten Version weiter verbessert worden sein sollen. So soll es in der neuen Version 2.0 zunächst 35 neue Touren, mehr Experteninfos und eine neue und modernere Optik geben. Weiterhin mit dabei sind außerdem Gebrauchtberatungen, Tipps und Tricks rund um das Motorrad und eine Tracking-Funktion zum Aufzeichnen gefahrener Touren. Erhätlich ist die App für iOS- und Android-Smartphones.